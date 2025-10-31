Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

Gyvenimas Pravieniškių kalėjime virto pragaru: auką buvo grasinama daužyti kasdien, jei nemokės duoklės

2025 m. spalio 31 d. 22:36
12 kartų praeityje teistas, iš Šilutės krašto kilęs Pravieniškių kalinys Petras Anochinas trečiadienį išgirdo dar vieną nuosprendį už kito nuteistojo reketą – Kauno apygardos teismas jam skyrė 5 metų ir 10 metų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, subendrintą su ankstesniu nusikaltimu.
Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Milda Kryžė.
Turto prievartavimas Pravieniškių 2-jame kalėjime vyko 2024 metų gruodį – prokuratūros tvirtinimu, 53 metų P. Anochinas pareikalavo iš D. J., kad jis kas mėnesį jam mokėtų po 300 eurų, pinigus pervedant į reketininko sąskaitą kalėjime.
Tyrimo duomenimis, iš silpnesnio kalinio buvo reikalaujama ne tik pinigų, bet ir cigarečių, kavos, saldainių, papildyti pokalbių telefonu kortelę.
Nukentėjusiajam buvo pateiktas banko sąskaitos, į kurią turėjo būti pervesti pinigai, numeris.
Aukai nepaklusus, 2024 metų gruodžio 17 dieną ji buvo sumušta: pasak pareigūnų, P. Anochinas kumščiu smogė jai į galvą, padarydamas vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymą.
D. J. taip pat sulaukė grasinimų, jog jei jis priešgynaus, smurtas prieš jį bus vykdomas kiekvieną dieną.
Apie reketą sužinojus kalėjimo pareigūnams, buvo iškelta baudžiamoji byla.
Surinkus įrodymus, ji pasiekė teismą, kuris spalio 29-ąją paskelbė verdiktą.
Anksčiau P. Anochinas teisiamųjų suole buvo atsidūręs už smurtą, vagystes, viešosios tvarkos pažeidimą.
reketasPravieniškių 2-asis kalėjimasKaliniai
