Kriminalai

Marijampolės kalėjime aptikti paketai su telefonais

2025 m. spalio 31 d. 13:26
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Dvi dienas iš eilės į Marijampolės kalėjima bandyta įmesti paketus su telefonais. 
Ketvirtadienį, apie 19.40 val., Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimo pareigūnai, vykdydami teritorijos apėjimą, draudžiamojoje zonoje aptiko du paketus, kuriuose buvo keturi mobiliojo ryšio telefonai.
Penktadienį, apie 8.05 val., tos pačios įstaigos pareigūnai, vykdydami eilinį teritorijos apėjimą, toje pačioje draudžiamojoje zonoje aptiko dar vieną paketą, kuriame buvo du mobiliojo ryšio telefonai.
Aptikti daiktai paimti nustatyta tvarka, atliekamas tolimesnis tyrimas dėl galimų bandymų perduoti draudžiamus daiktus į įkalinimo įstaigą.
