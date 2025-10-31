Marijampolės kalėjime aptikti paketai su telefonais

Ketvirtadienį, apie 19.40 val., Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimo pareigūnai, vykdydami teritorijos apėjimą, draudžiamojoje zonoje aptiko du paketus, kuriuose buvo keturi mobiliojo ryšio telefonai.
Penktadienį, apie 8.05 val., tos pačios įstaigos pareigūnai, vykdydami eilinį teritorijos apėjimą, toje pačioje draudžiamojoje zonoje aptiko dar vieną paketą, kuriame buvo du mobiliojo ryšio telefonai.
Aptikti daiktai paimti nustatyta tvarka, atliekamas tolimesnis tyrimas dėl galimų bandymų perduoti draudžiamus daiktus į įkalinimo įstaigą.
