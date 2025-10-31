Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Ukmergėje sukčiautoja apsimetė savivaldybės darbuotoja ir apgaule išviliojo pinigus

2025 m. spalio 31 d. 11:23
Vilniaus AVPK
Patikėjusi apsimetėle garbaus amžiaus ukmergiškė neteko didelės pinigų sumos.
Spalio 30 d. 83-jų metų amžiaus moteris, grįždama iš turgaus į namus, prie namo laiptinės buvo sustabdyta nepažįstamos moters. Pastaroji prisistatė esanti savivaldybės darbuotoja ir paaiškino, kad pensininkams skiriamos išmokos, todėl pasiūlė kartu nueiti į butą.
Moteris vilkėjo juodos spalvos ilgą languotą paltą, trumpais juodais plaukais ir buvo užsidėjusi medicininę kaukę.
Namuose apsimetėlė pasakė, kad išmoką galima gauti iškart – neva ji sumokės 100 eurų, tačiau prašė, kad gyventoja iš pradžių duotų 50 eurų, nes neturi smulkių pinigų.
Kol ukmergiškė atnešė pinigus, apsimetėlė stebėjo, kur juos padėjo. Tuomet pasakė turinti išeiti. Netrukus gyventoja pastebėjo, kad dingo visos santaupos – 5 500 eurų.
Dėl šio įvykio Ukmergės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.
Policija primena:
Savivaldybės ar kitų valstybinių institucijų darbuotojai nevaikšto po namus ir nesiūlo piniginių išmokų grynaisiais.
Nepasitikėkite nepažįstamais asmenimis, neįsileiskite jų į namus, nesidalinkite asmens ar finansiniais duomenimis.
Pastebėję įtartinus asmenis ar įvykius, nedelsdami skambinkite skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
