Kriminalai

Girtas Klaipėdos r. gyventojas švaistėsi teisėtai laikomu ginklu – pradėtas tyrimas dėl grasinimų nužudyti

2025 m. lapkričio 1 d. 09:06
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone sulaikytas vyras, kuris būdamas girtas šaudė iš teisėtai laikomo pistoleto ir grasino moteriai.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 3 val. 28 min. Klaipėdos r., Purmalių kaime, namuose, girtas vyras (gim. 1989 m.), grasindamas moteriai (gimusi 1989 m.), iš teisėtai laikomo pistoleto „IMI Jericho 941FB“ iššovė kelis šūvius.
Vėliau vyriškiui policija nustatė 1,96 prom. girtumą.
Atvykę pareigūnai ginklą paėmė, o įtariamąjį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
