Kriminalai

Ispanijoje 3 metus ieškotas „Mercedes-Benz“ rastas Tauragėje

2025 m. lapkričio 1 d. 10:00
Lrytas.lt
Tauragėje rastas automobilis „Mercedes-Benz“, kurio 3 metus ieškojo Ispanijos teisėsauga.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, spalio 30 d. Tauragės gyventojas (gim. 1971 m.), kitam vyrui (gim. 1984 m.), gyvenančiam Tauragės r., pardavė automobilį „Mercedes-Benz“.
Pirkėjui bandant automobilį priregistruoti paaiškėjo, kad jo nuo 2022 m. ieško Ispanijos teisėsauga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
