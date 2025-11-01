Kasdien tas pats – policija per parą pradėjo dar mažiausiai 5 tyrimus dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 31 d. gautas pranešimas, kad spalio 29 d. apie 9 val. 21 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1955 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 7 000 eurų.
Spalio 31 d. nuo 11 val. 36 min. iki 16 val. 36 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1973 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais apgaule išviliojo 4 900 eurų.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad spalio 31 d. Šakių r. PK gautas moters (gimusi 1971 m.) pranešimas, kad dar spalio 26 d. apie 15 val. 06 min. per socialinių tinklų susirašinėjimo programėlę gavo nuorodą iš pažįstamo žmogaus anketos.
Nuorodą atidariusi ir suvedus prisijungimo duomenis, iš banko sąskaitos moteris prarado 4 950 eurų.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad spalio 31 d. Klaipėdos m. PK gautas moters (gimusi 1978 m.) pareiškimas, kad spalio 29 telefonu paskambinę ir policijos, telekomunikacijų įmonės bei banko darbuotojais prisistatę žmonės išviliojo 4 700 eurų, kurie pervesti į kito žmogaus sąskaitą.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad spalio 31 d. į policiją kreipėsi moteris (gimusi 2002 m.), kad dar rugsėjo 20 d. iš pažįstamo vyro pirko mobilaus ryšio telefoną „Iphone11Pro“.
Tačiau nei prekės, nei pinigų moteris iki šiol negavo. Nuostolis 160 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
