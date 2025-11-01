Šeimos konfliktas Plungėje: dvi moterys sužalotos peiliu, įtariamasis nakvojo areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 1 d. apie 2 val. Plungėje, Vėjo g., bute, vyras (gim. 1998 m.) peiliu sužalojo dvi moteris, kurioms po incidento prireikė medikų pagalbos.
Viena moteris (gimusi 1977 m.) buvo nuvežta į ligoninę. Kita moteris (gimusi 1954 m.), suteikus medicinos pagalbą įvykio vietoje, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojePlungėsulaikymas
