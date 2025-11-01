Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Šeimos konfliktas Plungėje: dvi moterys sužalotos peiliu, įtariamasis nakvojo areštinėje

2025 m. lapkričio 1 d. 08:37
Lrytas.lt
Plungės policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė vyrą, kuris per šeimyninį konfliktą namuose peiliu sužalojo dvi moteris.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 1 d. apie 2 val. Plungėje, Vėjo g., bute, vyras (gim. 1998 m.) peiliu sužalojo dvi moteris, kurioms po incidento prireikė medikų pagalbos.
Viena moteris (gimusi 1977 m.) buvo nuvežta į ligoninę. Kita moteris (gimusi 1954 m.), suteikus medicinos pagalbą įvykio vietoje, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
