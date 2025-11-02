Alytaus r. policija sustabdė gaisrinį automobilį, kurį tarnybos metu vairavo girtas kaip pėdas uniformuotas ugniagesys

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 18 val. 15 min. Alytaus r., kelio Naujieji Valkininkai-Daugai-Alytus 27 km, pareigūnai sustabdė priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarnybinį automobilį.
Paaiškėjo, kad gaisrinę mašiną darbo metu vairavo uniformuotas Priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesys gelbėtojas (gim. 1968 m.).
Policija skelbia, kad ugniagesys buvo visiškai girtas. Į alkotesterį jis įpūtė 2,38 prom.
Kadangi tai yra daugiau, nei 1,5 prom., policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Vairuotojui dabar be nemalonumų tarnyboje ir kitų dalykų, gresiai ir iki metų kalėjimo.