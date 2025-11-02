Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Dvi girtos šiaulietės talžė vyrus – nukentėjusiems prireikė medikų, smurtautojos blaivėsi areštinėje

2025 m. lapkričio 2 d. 09:52
Lrytas.lt
Šiaulių policija šeštadienį sulaikė ir į areštinę uždarė dvi girtas moteris, įtariamas smurtu prieš vyrus. Abiem nukentėjusiems prireikė medikų pagalbos.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 4 val. 40 min. Šiauliuose, Voveriškių g., namuose, girta (1,44 prom.) moteris (gimusi. 1985 m.,), smurtavo prieš taip pat girtą (2,52 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).
Nukentėjusysis, po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Taip pat lapkričio 1 d. apie 9 val. Šiauliuose, Pramonės g., namuose, girta (2,72 prom.) moteris (gimusi 1986 m.), smurtavo prieš girtą (2,01 prom.) vyrą (gim. 1971 m.).
Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo ligoninėje ir išleido gydytis ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeŠiauliaigirta moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.