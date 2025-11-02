Dvi girtos šiaulietės talžė vyrus – nukentėjusiems prireikė medikų, smurtautojos blaivėsi areštinėje

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, lapkričio 1 d. apie 4 val. 40 min. Šiauliuose, Voveriškių g., namuose, girta (1,44 prom.) moteris (gimusi. 1985 m.,), smurtavo prieš taip pat girtą (2,52 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).
Nukentėjusysis, po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Taip pat lapkričio 1 d. apie 9 val. Šiauliuose, Pramonės g., namuose, girta (2,72 prom.) moteris (gimusi 1986 m.), smurtavo prieš girtą (2,01 prom.) vyrą (gim. 1971 m.).
Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo ligoninėje ir išleido gydytis ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeŠiauliaigirta moteris
Rodyti daugiau žymių