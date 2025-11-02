Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Nužudymas, sudrebinęs šalį: „Vilniaus brigada“ svarstė šturmuoti Lukiškių kalėjimą Garsiausios Lietuvos bylos

2025 m. lapkričio 2 d. 21:45
Arvydas Lekavičius, Donatas Stravinskas
Vilniuje 1993 metų spalio 12-osios rytą paleisti šūviai pasiglemžė žurnalisto Vito Lingio gyvybę. Kartu jie pakirto „Vilniaus brigados“ viešpatavimą.
Vitas Lingys Borisas Dekanidze Vilniaus brigada
