Po gaudynių Jurbarko r. sulaikytas girtas vairuotojas pasipriešino ir sužalojo policininkę

2025 m. lapkričio 2 d. 08:39
Lrytas.lt
Jurbarko r. po gaudynių sučiuptas automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojas pradėjo priešintis ir sužalojo policininkę. Įtariamasis atsidūrė areštinėje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 1 d. apie 17 val. Jurbarko r., Seredžiaus miestelyje, persekiojimo metu sustabdytas automobilis „Mercedes-Benz E350“, kurį vairavo girtas (blaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1976 m.).
Automobilio vairuotojas nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir siekdamas išvengti sulaikymo sužalojo Kauno apskrities VPK pareigūnę (gimusi 2000 m.).
Policininkė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
