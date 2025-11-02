Po skyrybų su kauniečiu – košmaru virtęs moterų gyvenimas: žinučių turinys baugina

Kauno apylinkės teismo salėse nagrinėjama byla, primenanti siužetą iš kriminalinio trilerio.
Kaltinamasis M.Svaibodas buvusioms artimoms moterims rašydavo bauginančias žinutes: grasino padegti namus, susidoroti su artimaisiais arba pasitikti su vaikinukais prie darbovietės.
Bet pats kaltinamasis teismo procesą vadina farsu, vengė posėdžių ir slapstėsi, o jo advokatas įtikinėjo, kad M.Svaibodas nesuvokia situacijos rimtumo. Nepaisant gynybos argumentų, Kauno apygardos teismas paliko galioti sprendimą M.Svaibodą suimti.
Įniršis – po skyrybų
M.Svaibodo ir jo draugės draugystės pradžioje viskas, regis, klojosi puikiai – jauna pora po pažinties netrukus persikėlė pas merginos motiną, o kiek vėliau įsikūrė atskirame būste.
Bet laikui bėgant santykiai atšalo, kaunietė nusprendė skirtis su vaikinu ir sugrįžo gyventi pas savo motiną.
„Nuo tada vyras ėmė merginai grasinti ir ją persekioti“, – „Lietuvos rytui“ sakė prokurorė Rita Raulynaitienė, palaikanti kaltinimą Kauno apylinkės teisme.
Mergina buvo persekiojama nuo 2024 m. vasario 13-osios iki liepos 15 d. Ji M.Svaibodui aiškiai pasakė, kad daugiau nenori su juo palaikyti jokių ryšių, bet tai sukėlė buvusio draugo įniršį.
2024 m. vasario 13-osios naktį M.Svaibodas pradėjo žinučių maratoną. Iš skirtingų telefono numerių ir socialinių tinklų anketų jis siuntė grasinimus buvusiai sugyventinei ir jos seseriai.
„Sudegsite gyvi. Pradėsiu nuo tavo mylimiausios sesutės...“ – rašė jis naktį ir pridūrė, kad „dabar ne krūmai degs, o namai“ ir „saliutai eis į trasą, o jūs nė vienas išeiti negalėsite, nes springsite dūmais“.
Ryte jis nesiliovė: „Šią naktį pasimatysim su saliutais ir liepsnelėmis“, „pagausiu gatvėj – perpisiu tave“. Prokurorai teigia, kad tokiu elgesiu kaltinamasis sistemingai terorizavo moteris, vertė jas gyventi baimėje, net pakeisti darbą ir gyvenamąją vietą.
Persekiojo kelis mėnesius
M.Svaibodas neapsiribojo vien grasinimais. Nuo vasario iki balandžio jis nekart pasirodydavo prie buvusios draugės darbovietės, laukdavo jos, rašydavo įžeidžiančias žinutes.
Jis teigė nusipirksiąs ginklų ir sušaudysiąs, išjuokė moters išvaizdą, tikino, kad „ji gyvens su patyčiom“ ir nieko neturės. Teisėsauga šiuos veiksmus kvalifikavo kaip grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą.
Persekiotojo įbauginta mergina pasakojo, kad būtent dėl šių išpuolių buvo priversta keisti savo gyvenimą: „Aš nebegalėjau ramiai išeiti į gatvę. Kartais laukdavo prie mano darbo – jausdavausi lyg užspeista į kampą.“
Jos sesuo pridūrė, kad grasinimai padegti namus ją visiškai išbalansavo: „Vaikai verkdavo naktimis, bijojo miegoti.
Mes tikrinome kiemą, gesintuvą laikėme prie durų.“
Teismą išvadino korumpuotu
Pradėjus bylą nagrinėti teisme kaltinamasis vieną po kito praleidinėjo posėdžius – tai dėl ligos, tai dėl darbo, nors „Sodra“ jokių darbinių santykių nefiksavo.
Policijai bandant jį atvesdinti vienu adresu buvo rasta užrakinta, nebenaudojama įstaigos patalpa, kitu – butas su pakabinamąja spyna.
Elektroniniuose laiškuose teismui M.Svaibodas rašė: „Į korumpuoto teismo posėdžius nevaikščiosiu, nes aš laisvas žmogus esu ir darau, ką noriu, galite manęs neieškoti – vis tiek nerasite.“
M.Svaibodas vengė kontakto su teismu ir teisėsauga.
„Susisiekus telefonu asmuo kalbėjo neadekvačiai, prisistatė popiežiumi ir nurodė, kad į posėdžius nevyks“, – sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
„Vėliau pateikė kitos gyvenamosios vietos adresą, tačiau nuvykus paaiškėjo, kad ten tik trumpai lankėsi. Keitė adresus kaip pirštines, atsisakydavo pasakyti, kur iš tiesų gyvena“, – teigė policijos atstovai.
Teisėsaugininkams išsiaiškinus, kad M.Svaibodas nusipirko butą Pasvalio rajone, jo ieškoti buvo pasiųsti ir Panevėžio apskrities policijos pareigūnai.
Bet ir jie rado užrakintas duris, o kaimynai paaiškino, kad naujasis buto savininkas ten buvo pasirodęs tiktai vieną kartą ir tik tam, kad užkabintų didelę spyną.
Bandant įteikti procesinius dokumentus naudotas ir elektroninis paštas, kuriuo M.Svaibodas susirašinėjo su teismu: „Jis puikiai suprato, kada turi vykti posėdžiai, atsakinėjo elektroniniu paštu, bet pasirodyti vengė.“
Beliko tiktai suimti
M.Svaibodas keturis kartus neatvyko į posėdžius be pateisinamos priežasties, pažeidė rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nurodinėjo vis kitus adresus ir net atsisakė juos tikslinti.
„Neabejotina, kad kaltinamasis žinojo apie vykstantį procesą, tačiau piktybiškai vengė dalyvauti, ciniškai menkino teismą“, – pažymėjo kolegija.
Atsižvelgus į tai švelnesnės priemonės laikytos neveiksmingomis, todėl vienintelis būdas užtikrinti bylos eigą – suėmimas.