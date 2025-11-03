Garsaus futbolininko Karolio Chveduko mirties byla: situacija iš esmės keičiasi, tamsus debesys – virš kito žaidėjo galvos

K. Chveduko motina ir dvi seserys apskundė Marijampolės apylinkės teismo 2025 metų birželio 19 dienos nuosprendį, siekdamos griežtesnės bausmės kitam futbolininkui, 23 metų marijampoliečiui Edui Lietuvininkui.
Tarp sportininkų įsiplieskus konfliktui, E. Lietuvininkas, kriminalistų duomenimis, sudavė mirtiną smūgį K. Chvedukui į galvą. Tačiau šis tragiškas pasekmes sukėlęs išpuolis buvo traktuojamas ne kaip tyčinė žmogžudystė – jis prilyginamas neatsargiam gyvybės atėmimui.
Marijampolės apylinkės teismas E. Lietuvininkui, žaidusiam šio miesto mėgėjų komandoje „Raudonieji velniai“, skyrė lygtinę 1 metų ir 8 metų laisvės atėmimo bausmę, įpareigodamas sumokėti nukentėjusiomis pripažintoms K. Chveduko motinai ir dviem seserims bendrą 34 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą.
Artimųjų balsas – išgirstas
Visos trys nukentėjusiomis pripažintos moterys savo skunduose prašė, kad teismas grąžintų bylą į prokuratūrą.
K. Chveduko šeimos narių nuomone, byla turėtų būti perkvalifikuota į tyčinį nužudymą. Motinos ir seserų manymu, E. Lietuvninkui turėtų būti skiriama ne lygtinė bausmė, o realus įkalinimas.
Futbolininko artimųjų skundai pirmadienį iš esmės buvo patenkinti – Kauno apygardos teismo kolegija panaikino švelnų Marijampolės teismo verdiktą, nusprendusi, jog byla turėtų būti nagrinėjama iš naujo.
Naujas procesas vyks tame pačiame Kauno apygardos teisme, kuriame pirmiausiai bus sprendžiama, ar tikslinga bylą perkvalifikuoti į tyčinį nužudymą. Tada futbolo žaidėjui E. Lietuvininkui grėstų gerokai griežtesnė atsakomybė – kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
„Buvo padaryti esminiai proceso pažeidimai, suvaržę nukentėjusiųjų teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo. Nukentėjusiųjų pozicija šiuo aspektu išlieka nuosekli, kad veika turi būti kvalifikuojama kaip nužudymas.
Nagrinėjant bylą, buvo pažeistos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, ir šie pažeidimai laikytini esminiais – jie sutrukdė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą. Darytina išvada, kad apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl veikos kvalifikavimo, pritaikant baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnę nusikalstamą veiką, turi būti iš esmės išnagrinėti ir įvertinti“, – teigiama Kauno apygardos teismo sprendime.
Kaltinimai buvo sušvelninti
Ikiteisminio tyrimo metu E. Lietuvininkui iš pradžių buvo pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo, bet išanalizavus bylos duomenis, prokuratūroje ji buvo perkvalifikuota į neatsargų gyvybės atėmimą. Pagal tokį Baudžiamojo kodekso straipsnį byla ir pasiekė teismus.
Už neatsargų gyvybės atėmimą numatytas areštas arba kalėjimas iki 4 metų.
Sušvelninus Baudžiamojo kodekso straipsnį, E. Lietuvininkas prisipažino, jog dėl neatsargių jo veiksmų buvo atimta gyvybė K. Chvedukui. Tiesa, jis aiškino, jog K. Chvedukas esą pirmas jį užpuolė.
Tačiau dabar situacija vėl iš esmės keičiaisi: tikėtina, kad teisme vėl bus inkriminuojamas tyčinis nužudymas.
Teisiamųjų suole E. Lietuvininkas atsiduria pirmą kartą.
Abu lankėsi lošimo salone
Abu futbolininkai – iš Marijampolės. Tragiškas išpuolis taip pat buvo įvykdytas šiame mieste.
Mirtimi pasibaigęs dviejų jaunų vyrų kivirčas įsiplieskė 2023 metų birželio 18-osios rytą, apie 7 val. 40 min. J. Bendoriaus gatvėje, prie Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos.
Tyrėjų duomenimis, prieš tai buvęs Lietuvos futbolo rinktinės saugas K. Chvedukas su E. Lietuvininku ir kitais pažįstamais birželio 18-osios naktį lankėsi Marijampolės naktiniame klube, o jam užsidarius – lošimo salone.
Abu konflikto dalyviai priklausė dviem skirtingoms kompanijos, kurių nariai vieni kitus pažinojo. Jaunų vyrų būryje buvo vartojamas alkoholis.
Išaušus rytui, E. Lietuvininkas ir K. Chvedukas ruošėsi eiti namo, tačiau tarp judviejų gatvėje kilo ginčas, įsiplieskęs spontaniškai. Žinomam šalies futbolininkui buvo suduota kumščiu į galvą.
Rastas negyvas namuose
Konflikto metu daugiau nieko iš kompanijų, su kuriomis K. Chvedukas ir E. Lietuvininkas lankėsi Marijampolės naktiniame klube bei lošimo namuose, tuo metu gatvėje nebuvo.
Po smūgio K. buvo iškviesta greitoji pagalba, policija. Prokuratūros duomenimis, K. Chvedukas atvykusių medikų paslaugų atsisakė – matyt, tuo metu nejautė sunkesnių sumušimo pasekmių.
Policijos pareigūnai tą patį birželio 18-osios rytą nuvežė futbolininką į namus J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėje.
Kitą dieną, birželio 19-ąją prieš vidurdienį K. Chveduką be gyvybės ženklų jo bute rado kaimynė, kuri nedelsiant apie tai pranešė skubios pagalbos tarnyboms. Atvykę medikai konstatavo sportininko mirtį.
Sportininko būklė tikriausiai pablogėjo tuo metu, kai jis buvo namuose. Būdamas vienas, jis nepajėgė išsikviesti pagalbos.
Laimėjo nemažai titulų
K. Chvedukas didelę karjeros dalį praleido „Sūduvos“ ekipoje, su ja 2017-aisiais tapo Lietuvos čempionu, 2009-aisiais iškovojo LFF taurę bei LFF supertaurę.
Per savo karjerą jis taip pat žaidė Lenkijos, Kroatijos klubuose, taip pat – Maltoje ir Suomijoje, o savo trofėjų lentyną papildė ir žaisdamas Airijoje – ten jis su „Dundalk“ ekipa 2018-aisiais tapo šalies čempionu bei taurės laimėtoju. Lietuvos nacionalinėje rinktinėje nuo 2012-ųjų iki 2019-ųjų jis sužaidė 20 rungtynių.
E. Lietuvininko pėdsakas futbole – gerokai kuklesnis: jis žaidė Marijampolės mėgėjų komandoje „Raudonieji velniai“, kuri dalyvauja ir tarpmiestiniuose turnyruose.
