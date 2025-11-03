Kaune, Gargžduose ir Klaipėdoje siautėję nusikaltėliai stos prieš teismą 

Pastarajam, taip pat Kauno miesto gyventojui, pareikšti kaltinimai ne tik dėl minėto nusikaltimo, bet ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neteisėto sprogmenų laikymo ir gabenimo, taip pat neteisėto disponavimo šaltaisiais nešaunamaisiais ginklais – šį nusikaltimą jis, kaip įtariama, įvykdė veikdamas bendrininkų grupėje kartu su 25 metų klaipėdiečiu, kuris kaltinamas ir dėl smurto viešoje vietoje.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, 32 metų kaltinamasis, 2022 m. spalį Kaune smūgiuodamas į galvą ir pilvą nesunkiai sutrikdė vyro sveikatą. 2024 m. kovą Gargžduose šis kaltinamasis, veikdamas kartu su 30-mečiu bendrininku, įsigijo degalų, kuriais apipylė ir padegė pažįstamo asmens automobilį. Dėl kilusio gaisro automobilis visiškai sudegė, o šalia stovėjęs – buvo apgadintas. Bendra žala siekia daugiau nei 9500 eurų.
Šis 30-metis kaunietis taip pat kaltinamas tuo, kad 2024 m. gegužę Gargžduose automobiliu įžūliai užblokavo kelią iš namų išvažiuojančiam vairuotojui, gąsdino ir grasino padegti jo namus. Tą patį vakarą viešoje vietoje Klaipėdoje buvo užpultas ir sumuštas kitas vyriškis. Kaltinimai dėl to pateikti 25 metų klaipėdiečiui.
Manoma, kad taip baikerių klubams priklausantys asmenys siekė spręsti tarpusavio nesutarimus.
Netrukus po šių išpuolių Klaipėdoje policijos pareigūnai sulaikė automobiliu važiavusius tris asmenis, tarp kurių buvo 30-metis kaunietis ir 25-metis klaipėdietis.
Nustatyta, kad kaunietis automobiliu gabeno didelės sprogstamosios galios sprogmenis – rankinę granatą ir sprogdiklį.
Taip pat jis, kartu su klaipėdiečiu, automobilyje turėjo dvi teleskopines lazdas. Atlikus kratą 30-mečio kauniečio namuose rastas ir draudžiamas šaltasis nešaunamasis ginklas – kastetas.
Be to, 32 metų kaunietis kaltinamas ir dėl melagingų duomenų pateikimo. Jis bandė gauti naują pasą, nes, vykdant paskirtą kardomąją priemonę, jo dokumentą buvo paėmę policijos pareigūnai.
32 metų kauniečiui pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 138 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį ir 304 straipsnio 1 dalį. 30-mečiui kauniečiui pareikšti kaltinimai pagal BK 187 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnį, 253 straipsnio 2 dalį ir 258 straipsnio 2 dalį. 25 metų klaipėdiečiui pareikšti kaltinimai pagal BK 284 straipsnį ir 258 straipsnio 2 dalį.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.