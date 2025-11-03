Košmaras Zarasuose – vežti jaunuolius atsisakęs vyras buvo sumuštas, pagrobtas ir prievarta vežiotas jo paties automobiliu

Policijos departamento duomenimis, apie 23.45 val. Zarasuose, Pauliaus Širvio gatvėje, du iš matymo pažįstami jaunuoliai sumušė vyrą (gim. 1978 m.), nes pastarasis esą atsisakė juos vežti į Visaginą.
Vėliau tie patys jaunuoliai jėga įsodino vyrą į jo automobilį „Peugeot 307“ ir visi išvažiavo į Visaginą, kur vyras pabėgo nuo užpuolikų. Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę.
Vienas neblaivus nepilnametis (gim. 2009 m., 1,22 prom.) įtariamasis perduotas motinai, o kitas neblaivus įtariamasis jaunuolis (gim. 2006 m., 1,64 prom.) uždarytas į areštinę.
Automobilis surastas Visagine, Parko gatvėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo.
ZarasaiVisaginasPagrobimas
