Tauragiškis su narkotikais įkliuvo du vakarus iš eilės – sprukdamas nuo policijos apvertė automobilį

2025 m. lapkričio 3 d. 16:13
Tauragės pareigūnams šios lapkričio pradžios naktys buvo karštos. Lapkričio 1-osios naktį, apie 1 val. 45 min., patruliuojant gatvėmis jų dėmesį patraukė „VW Golf“. Sustabdžius automobilį, keleivio vietoje pareigūnai aptiko folijos paketą, kuriame – galimai narkotinė medžiaga.
2002 m. gimęs keleivis nedelsdamas prisipažino, kad paketas priklauso jam. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu.
Tačiau tai tebuvo įžanga į kitą naktį laukusius įvykius.
Lapkričio 2-ąją, po vidurnakčio, Tauragės rajono patruliai pastebėjo „Volkswagen Passat“, kuris, vietoje to, kad sustotų, paspaudė akseleratorių ir ėmė sprukti. Prasidėjo įtemptos gaudynės.
Vairuotojas bandė išsisukti visais įmanomais būdais, tačiau persekiojamasis prarado automobilio kontrolę – mašina nulėkė nuo kelio ir vertėsi. Laimei, žmonės nenukentėjo.
Paaiškėjo, kad tai – tas pats vyras, kuriam vos prieš parą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai turėtų narkotinių medžiagų.
Ir šiam vakarui, regis, jis buvo paruošęs „ypatingą programą“: vairavo neturėdamas teisės, nepakluso policijos reikalavimams, automobilis be techninės apžiūros, be privalomojo draudimo, o ant jo – prancūziški numeriai, priklausantys visai kitai transporto priemonei.
Apžiūros metu pas vyrą rasta ir juodos spalvos guminė pirštinė, kurios viduje – žalios augalinės kilmės, įtariama, narkotinė medžiaga.
Vyras buvo sulaikytas.
Per dvi dienas jam pradėti du ikiteisminiai tyrimai ir surašyta virtinė administracinių pažeidimų protokolų.
