Užuot atlikęs teismo paskirtą arešto bausmę, nusipirko bilietą į populiarų Turkijos kurortą

Sekmadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino reisu į Antaliją (Turkija) ketinančio skristi 42-ejų Lietuvos piliečio, įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pasą.
VSAT pareigūnai nustatė, kad prieš porą dienų, spalio 31-ąją, šio vyro paiešką paskelbė Šalčininkų rajono policija. Už tai, kad vairavo neblaivus, kai buvo nustatytas daugiau kaip 1,50 promilės (vidutinio laipsnio) girtumas, jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas vyrui skyrė 36-ių parų arešto bausmę. Tačiau, užuot ją atlikęs, nuteistasis nusipirko bilietą į Antaliją.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią naktį VSAT pareigūnai sulaikytąjį perdavė atvykusiam sostinės policijos konvojui.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 714 žmonių (iš jų 522 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 624, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 37, Jungtinės Karalystės – 12, Latvijos – 9, Baltarusijos – 8, Moldovos – 4, Airijos ir Švedijos – po 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo devynių valstybių piliečiai.
sulaikymasVilniaus oro uostasnuteistasis
Rodyti daugiau žymių