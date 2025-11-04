Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Automobiliu BMW prie klaipėdiečio privažiavę du vyrai išdaužė „Audi“ stiklus

2025 m. lapkričio 4 d. 10:23
Lrytas.lt
Klaipėdos policija ieško automobiliu BMW važinėjančių chuliganų, kurie išdaužė uostamiesčio gyventojo „Audi“ stiklus.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, lapkričio 4 d. apie 1 val. 50 min. Klaipėdoje, Taikos pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, 2007 m. gimusiam vyrui būnant prie automobilio „Audi“, privažiavo automobilis BMW.
Iš BMW išlipę du vyrai ėmė konfliktuoti, išdaužė pareiškėjo automobilio priekinį ir galinį stiklus, bei pasišalino.
Žala – apie 800 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
