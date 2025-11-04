Dar keli vilniečiai užkibo ant sukčių kabliuko – prarado tūkstančius eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 3 d. apie 10 val. 42 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1985 m.), kuris pareiškė, kad spalio 23 d. apie 13 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 10 650 eurų.
Taip pat lapkričio 3 d. apie 23 val. 44 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 2004 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną nuo 15 val. iki 23 val. Vilniuje, socialiniame tinkle „Facebook“, aktyvavus nuorodą „hdxjd.top“ (siūlo papildomą darbą) , apgaulės būdu, kol kas nenustatyti nusikaltėliai pasisavino 15 082 eurų.
Tą pačią dieną apie 0 val. 26 d. Vilniaus apskrities VPK gavo vyro (gim. 1976 m.) pranešimą, kad lapkričio 2 d. apie 23 val. 55 min. Vilniuje, aktyvavęs atsiųstą siuntų pristatymo tarnybos nuorodą bei suvedęs „Smart ID“ duomenis, nenustatyti žmonės pasisavino 11 166 eurus.
Vilniaus apskrities VPK praneša, kad lapkričio 3 d. gautas moters (gimusi 1963 m.) pranešimas, kad spalio 29 d. apie 12 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie apgaule išviliojo 7 020 eurų.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių