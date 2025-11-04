Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Dujų tarnybos darbuotoja apsimetusi moteris Vilniuje pavogė senolės santaupas

2025 m. lapkričio 4 d. 10:28
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško moters, pavogusios senolės santaupas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 3 d. apie 17 val. Vilniuje, Architektų g., į moters (gimusi 1936 m.) butą užėjo nepažįstama moteris.
Atėjūnė, prisistačiusi dujų tarnybos darbuotoja, pavogė 3 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
VagystėVilniusPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.