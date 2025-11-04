Dujų tarnybos darbuotoja apsimetusi moteris Vilniuje pavogė senolės santaupas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 3 d. apie 17 val. Vilniuje, Architektų g., į moters (gimusi 1936 m.) butą užėjo nepažįstama moteris.
Atėjūnė, prisistačiusi dujų tarnybos darbuotoja, pavogė 3 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.