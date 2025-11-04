Į darbą girta atvykusi Kauno kalėjimo pareigūnė išmesta iš tarnybos

Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja, kad rugsėjo 30 d. buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kai nustatyta, jog Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi.
Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.
„Lietuvos kalėjimų tarnyba netoleruos jokio netinkamo pareigūnų elgesio, ypač susijusio su apsvaigimu nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbo metu.
Pareigūnų elgesys turi atitikti aukščiausius profesinės etikos ir atsakomybės standartus.
Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
Kauno kalėjimasLietuvos kalėjimų tarnybagirta pareigūnė
Rodyti daugiau žymių