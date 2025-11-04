Žinios, kurios šviečia.
Į darbą girta atvykusi Kauno kalėjimo pareigūnė išmesta iš tarnybos

2025 m. lapkričio 4 d. 12:22
Kaune iš tarnybos atleista Kauno kalėjimo pareigūnė, kuri sučiupta į darbą atvykusi girta.
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja, kad rugsėjo 30 d. buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kai nustatyta, jog Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi.
Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.
„Lietuvos kalėjimų tarnyba netoleruos jokio netinkamo pareigūnų elgesio, ypač susijusio su apsvaigimu nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbo metu.
Pareigūnų elgesys turi atitikti aukščiausius profesinės etikos ir atsakomybės standartus.
Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
