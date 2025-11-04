Iš namų Vilniuje buvo pabėgęs 9-metis: vaiką suradus paaiškėjo ir priežastis – pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 3 d. apie 15 val. Vilniuje, namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1973 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2014 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Lrytas žiniomis, policija apie smurtą prieš vaiką sužinojo šiam pabėgus iš namų. Apie 16 val. 22 min. pagalbos telefonu buvo gautas vilniečio pranešimas, kad prieš valandą iš namų pabėgo sūnus.
Vyriškis sakė net nežinantis ar vaikas su savimi pasiėmė telefoną.
Atvykę pareigūnai pradėjo berniuko paiešką ir netoli namų jį surado.
Kalbantis su vaikus, šis papasakojo žodinio konflikto metu patyręs tėvo smurtą. Berniukas sakė, kad dėl to ir pabėgo iš namų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Jei teisme būtų įrodyta smurtavusio tėvo kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
