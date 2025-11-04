Net ir „pragėręs“ teisę vairuoti, baltarusis toliau dirba vairuotoju Lietuvos įmonėje

Pirmadienio rytą atvykus keltui iš Švedijos, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai Pilies pasienio kontrolės punkte patikrinti sustabdė 35-erių Baltarusijos pilietį.
Automobilį „Mercedes-Benz Vito“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavęs vyras pateikė baltarusišką vairuotojo pažymėjimą. Atlikus dokumento patikrą, pareigūnai nustatė, kad jis, įtariama, – suklastotas (visiška klastotė).
Sulaikytasis turi leidimą gyventi Lietuvoje ir vienoje šalies įmonėje dirba vairuotoju. Būtent šiai įmonei priklausančiu mikroautobusu jis ir atvyko keltu iš Švedijos.
Dėl disponavimo suklastotu dokumentu ar jo panaudojimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baltarusijos pilietis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Paaiškėjo, kad vyras neturėjo teisės vairuoti autotransporto priemones. Šiemet gegužę jis įkliuvo vairuodamas neblaivus, jam buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis.
Tąkart policijos pareigūnai baltarusiui skyrė administracinio poveikio priemonę – specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 12 mėnesių.
Automobilis laikinai saugomas Uosto pasienio užkardoje.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 212 suklastotų, įtariama, dokumentų: pasienyje su Baltarusija – 96, su Latvija – 34, su Lenkija – 29, su Rusija – 9, oro uostuose – 24.
Daugiausia, 86, buvo vairuotojo pažymėjimų, taip pat 26 transporto priemonės registracijos pažymėjimai.
Pernai VSAT pareigūnai nustatė 303 padirbtus dokumentus: pasienyje su Baltarusija – 139, su Lenkija – 58, su Latvija – 21, su Rusija – 18, oro uostuose – 44. Kaip ir šiemet, tarp klastočių dominavo vairuotojo (145) ir transporto priemonės registracijos (67) pažymėjimai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaibaltarusis
Rodyti daugiau žymių