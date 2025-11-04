Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Profesionaliems vagims antrankius užsegė Jurbarko pareigūnai

2025 m. lapkričio 4 d. 11:04
Spalio 28 d. Jurbarko rajono policijos komisariate buvo gautas pranešimas apie įvykdytą vagystę Jurbarko rajone. Pranešime buvo pateikta informacija, kad dienos metu į garbaus amžiaus gyventojų gyvenamą sodybą–vienkiemį atvyko du tamsaus gymio vyriškiai, kurie paprašė gyventojo malkų bei geriamo vandens.
Daugiau nuotraukų (1)
Kol namo gyventojas malkinėje į krepšį krovė atvykėliams malkas, vienas iš vyriškių, galimai slapta patekęs į gyventojo namus, juose rado ir pavogė 1 600 eurų grynųjų pinigų.
Sodybos šeimininkas, perdavęs atvykėliams maišą malkų, nuskubėjo į namus pripilti vandens, tačiau pripylęs butelį vandens pastebėjo, kad atvykėliai jau pasišalino sidabrinės spalvos automobiliu.
Namo šeimininkas su žmona, apžiūrėję namus, pasigedo savo santaupų.
Tyrimo „karštais pėdsakais“ nedelsdami ėmėsi Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai. Buvo nustatyta, jog senjorų namuose apsilankė sistemines vagystes visos Lietuvos mastu galimai vykdantys romų tautybės vyriškiai, gyvenantys Jurbarko rajone. Taip pat buvo nustatyta, kad pastarieji tą pačią dieną pasikėsino padaryti dar vieną analogišką vagystę.
Praėjus vos trims valandoms, Šakių mieste Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai sulaikė įtariamuosius. Jų asmens kratų metu buvo rasti visi pavogti pinigai bei kiti daiktiniai įrodymai.
Sulaikytųjų namuose atliktų kratų metu rasta narkotinių medžiagų – kanapių, taip pat kitų daiktinių įrodymų.
Teismo sprendimu abiem sulaikytiems asmenims buvo paskirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas trijų mėnesių laikotarpiui.
Tyrimo metu Jurbarko pareigūnai glaudžiai bendradarbiavo su Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus bei Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus kolegomis.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Marijampolės apylinkės prokuratūra.
Policija ragina gyventojus būti budriais, neįsileisti įtartinų žmonių į namus, taip pat pastebėjus įtartinus asmenis, ypač besilankančius pas senyvo amžiaus gyventojus, nedelsiant pranešti policijai.
VagystėJurbarkassulaikymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.