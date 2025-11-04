Profesionaliems vagims antrankius užsegė Jurbarko pareigūnai

Kol namo gyventojas malkinėje į krepšį krovė atvykėliams malkas, vienas iš vyriškių, galimai slapta patekęs į gyventojo namus, juose rado ir pavogė 1 600 eurų grynųjų pinigų.
Sodybos šeimininkas, perdavęs atvykėliams maišą malkų, nuskubėjo į namus pripilti vandens, tačiau pripylęs butelį vandens pastebėjo, kad atvykėliai jau pasišalino sidabrinės spalvos automobiliu.
Namo šeimininkas su žmona, apžiūrėję namus, pasigedo savo santaupų.
Tyrimo „karštais pėdsakais“ nedelsdami ėmėsi Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai. Buvo nustatyta, jog senjorų namuose apsilankė sistemines vagystes visos Lietuvos mastu galimai vykdantys romų tautybės vyriškiai, gyvenantys Jurbarko rajone. Taip pat buvo nustatyta, kad pastarieji tą pačią dieną pasikėsino padaryti dar vieną analogišką vagystę.
Praėjus vos trims valandoms, Šakių mieste Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai sulaikė įtariamuosius. Jų asmens kratų metu buvo rasti visi pavogti pinigai bei kiti daiktiniai įrodymai.
Sulaikytųjų namuose atliktų kratų metu rasta narkotinių medžiagų – kanapių, taip pat kitų daiktinių įrodymų.
Teismo sprendimu abiem sulaikytiems asmenims buvo paskirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas trijų mėnesių laikotarpiui.
Tyrimo metu Jurbarko pareigūnai glaudžiai bendradarbiavo su Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus bei Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus kolegomis.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Marijampolės apylinkės prokuratūra.
Policija ragina gyventojus būti budriais, neįsileisti įtartinų žmonių į namus, taip pat pastebėjus įtartinus asmenis, ypač besilankančius pas senyvo amžiaus gyventojus, nedelsiant pranešti policijai.