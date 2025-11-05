Devyniolika vagysčių įvykdęs panevėžietis bausmę atliks už grotų

Nusikalstamas veikas M. T. padarė nuo 2024 m. liepos iki lapkričio mėnesio.
Per šį laikotarpį jis pagrobė svetimo turto už bendrą 2775,65 Eur sumą iš Panevėžyje esančių prekybos centrų „Norfa“, „Maxima“, „Lidl“, „IKI“, vaistinės „Eurovaistinė“ ir parduotuvės „Drogas“.
M. T. daugiausia savinosi brangias prekes – įvairių rūšių skutimosi galvutes „Gillette“, alkoholinius gėrimus, skalbimo kapsules, kosmetiką.
Be to, M. T. buvo du kartus sulaikytas gabenantis ir laikantis psichotropinę medžiagą – amfetaminą. Jis taip pat nuteistas dėl to, kad radęs svetimą banko kortelę, ją panaudojo atsiskaitydamas už prekes.
Už šias veikas M. T. buvo paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams ir 3 mėnesiams, kuri, pritaikius įstatymą, buvo sumažinta vienu trečdaliu, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams ir 6 mėnesiams.
Nuteistasis apeliaciniu skundu prašė sušvelninti jam skirtą bausmę, nurodydamas, kad nuoširdžiai gailisi, bendradarbiavo ikiteisminio tyrimo metu ir stengiasi pakeisti savo elgesį bausmės atlikimo vietoje.
Vis tik, apygardos teismas, įvertinęs visus argumentus, konstatavo, kad keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nėra pagrindo, o paskirtos bausmės yra teisingos ir negali būti laikomos aiškiai per griežtomis.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į nuteistojo, kuris pripažintas recidyvistu, asmenybę ir pavojingumą. M. T. daug kartų teistas, daugiausia už nusikaltimus nuosavybei ir narkotikus, labai daug kartų baustas administracine tvarka už smulkias vagystes ir kitus administracinius nusižengimus, baudų nemoka.
Apygardos teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad M. T. išvadų dėl savo elgesio nedaro, nes nusikaltimai daromi sistemingai. Apygardos teismas pažymėjo, kad priešingai nei teigė nuteistasis, jo elgesys bausmės atlikimo vietoje nebuvo pavyzdinis, ir tą rodo iš Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjimo gauta informacija, kad M. T., atlikdamas bausmę atviro tipo bausmės atlikimo vietoje, pabėgo iš kalėjimo.
„Šis faktas paneigia prašymo švelninti bausmę argumentus, kad bausmės atlikimo vietoje M. T. stengiasi pakeisti savo elgesį, būti visuomenei naudingas, atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą,“ – pažymėjo teisėjų kolegija.
Panevėžio apygardos teismasvagystėsnuosprendis
Rodyti daugiau žymių