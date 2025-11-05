Sostinės policija ieško grafičiais McDonald's reklaminį stendą ištepliojusių „menininkų“

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d.).
Šių metų rugsėjo 20 d. apie 0 val. 30 min. Vilniuje, Seinų g., nenustatyti asmenys grafičiais ištepliojo McDonald's reklaminį stendą.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu jurgita.srebaliene@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.