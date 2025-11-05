Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaKriminalai

Sostinės policija ieško grafičiais McDonald's reklaminį stendą ištepliojusių „menininkų“

2025 m. lapkričio 5 d. 13:55
Lrytas.lt
Sostinės policijos pareigūnai aiškinasi, kas grafičiais ištepliojo McDonald's reklaminį stendą ir prašo visuomenės pagalbos.
Daugiau nuotraukų (4)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d.).
Šių metų rugsėjo 20 d. apie 0 val. 30 min. Vilniuje, Seinų g., nenustatyti asmenys grafičiais ištepliojo McDonald's reklaminį stendą.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu jurgita.srebaliene@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
VilniusPolicijapaieška
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.