Gyventojus masiškai atakavę sukčiai į savo kišenes susižėrė apie 120 000 eurų

10 val. 13 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1949 m.), kuris pareiškė, kad lapkričio 4 d. apie 14 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 24 500 eurų.
11 val. 28 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1959 m.), kuris pareiškė, kad lapkričio 4 d. apie 14 val. 30 min. jam telefonu paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės bei banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 19 943 eurus.
13 val. 9 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1948 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 3 d. apie 9 val. 14 min. Vilniuje, namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 29 974 eurus.
13 val. 17 min. į Kauno apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1962 m.), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną, Kėdainių r., būnant namuose, prisijungus prie fiktyvios banko paskyros ir suvedus prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys, apgaulės būdu, pasisavino 14 900 eurų.
Įtariamieji: vyras (gim. 1967 m.) ir moteris (gim. 1976 m.) uždaryti į areštinę.
Apie 17 val. Kaune, namuose, moteris (gim. 1958 m.) interneto pokalbių programėlėje gavo pranešimą su nuoroda apie neva laimėtą prizą viktorinoje, ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos į kito asmens sąskaitą užsienio banke apgaulės būdu buvo pervesta 12 000 eurų.
20 val. 45 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1947 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 3 d. apie 9 val. 22 min. Vilniuje, namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 18 500 eurų.
Nukentėjusiųjų pareiškimus gavę pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.