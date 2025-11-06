Merginos išprievartavimu Kaune kaltinamas Rusijos pilietis pateikė pribloškiančią savo įžūlumu versiją

Šiuos neįtikinamus, įžūlumu smarkiai dvelkiančius savo ginamojo išvedžiojimus trečiadienį Kauno apylinkės teisme perteikė Aleksanderio Ž. advokatas.
Bylos duomenimis, auka, priešingai, patyrė didžiulį dvasinį sukrėtimą – ją iki šiol kankina dvasiniai išgyvenimai, neapleidžia baimės, įtampos jausmas. Pasak nukentėjusiosios, stresas, nerimas ir kiti prievartos padariniai lėmė priverstinį jos išėjimą iš darbo.
Teisėsaugos surinkta medžiaga liudija visai ką kita, nei išdėstė anksčiau ne kartą teistas, dėl smurto praeityje į teisėsaugos akiratį patekęs vyriškis, juolab, kad ir jis pats savo pirminiuose parodymuose ikiteisminio tyrimo metu kaltę dėl išprievartavimo buvo pripažinęs.
Pasiūlė įkalinti 4 metams
Trečiadienį sakydamas baigiamąją kalbą, prokuroras pasiūlė Aleksanderiui Ž. skirti bausmę, subendrintą su ankstesniu nusikaltimu – realų 4 metų laisvės atėmimą.
Tuo tarpu advokatas prašė jo klientą išteisinti.
To paties uždaro posėdžio metu buvo apklausti du liudytojai ir psichologės.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė informavo portalą Lrytas, jog kitas posėdis įvyks lapkričio 18 dieną.
Portalo žiniomis, jo metu paskutinį žodį tars kaltinamasis, be to, bus sprendžiamas Aleksanderio Ž. suėmimo pratęsimo klausimas. Paskutinį kartą suėmimas buvo pratęstas mėnesiui.
Baudžiamajame kodekse už pilnamečio asmens išprievartavimą numatytas laisvės atėmimas iki 7 metų.
Nutempė į krūmais apaugusį sklypą
Kraupus išpuolis prieš merginą buvo įvykdytas 2024 metų balandžio 24 dieną apie 23 valandą. Kaunietė buvo užpulta Žaliakalnio mikrorajone, vėlų vakarą einanti į namus.
Prieš užpuolimą mergina, eidama šaligatviu, kalbėjosi telefonu su savo mama.
Netikėtai ją užkalbino nepažįstamas vyras, atbėgęs iš kitos gatvės pusės.
„Labas, kur eini?“, – ištaręs šiuos žodžius, smurtautojas čia pat, tyrėjų duomenimis, perėjo prie brutalių veiksmų – nusitempė ją į greta esantį, medžiais ir krūmais apaugusį apleistą sklypą, kurio šeimininkai nuolat jame negyveno.
Aplinkui daugiau žmonių nebuvo. Prokuratūros tvirtinimu, merginai bandant ištrūkti, prievartautojas smogė jai du kartus į pilvą kumščiu ir koja.
Nuketėjusioji pareigūnams papasakojo, kaip užpuolikas pagrasino jai susidorojimu, jei ji mėgins priešintis ar šauktis pagalbos, todėl apimta baimės, nukentėjusioji tylėjo.
Liepė 5 minutes laukti
Tyrimo duomenimis, patenkinęs savo aistrą, užpuolikas skubiai pasišalino, prieš tai liepęs merginai neatsisukti į jo pusę – 5 minutes palaukti likti apleistame sklype ir palaukti, kol jis nueis.
Sukrėsta auka iškvietė policiją, tačiau pareigūnams įtariamojo pėdsakus pavyko aptikti ne iš karto. Jis buvo sulaikytas praėjus 3 savaitėms nuo nusikaltimo.
Ikiteisminio tyrimo Aleksanderis Ž. savo kaltę iš pradžių pripažino, tačiau vėliau atsisakė duoti parodymus.
Šis vyras anksčiau buvo du kartus teistas už vagystę, svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą, grasinimus valstybei tarnautojui.
2020 metais jam buvo iškelta byla ir už smurtą prieš savo gyvenimo draugę, tačiau tyrimą pareigūnai nutraukė, vyriškiui su auka susitaikius.
Neapleidžia baimės jausmas
Kaunietę iki šiol kankina didžiuliai dvasiniai išgyvenimai.
Iki nusikaltimo mergina dirbo dvejose darbovietėse. Stresas, nerimas ir kiti prievartos padariniai lėmė, kad auka jau nebepajėgia dirbti taip, kaip anksčiau: vieną darbovietę ji jau paliko.
Išprievartavimu kaltinamam vyrui nukentėjusioji pateikė ieškinį dėl 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Aleksanderis Ž. turi dvigubą pilietybę – Lietuvos ir Rusijos.
Portalo Lrytas žiniomis, tai yra viena priežasčių, dėl kurios jis iki nuosprendžio yra suimtas – išleidus į laisvę, jis gali pabėgti į Rusiją, o priešiška Lietuvai šalis vargu ar jį sugrąžintų mūsų valstybės pareigūnams.