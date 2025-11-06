Tauragės rajone policijos pareigūnai demaskavo kontrabandos vežėją

Lapkričio 6 d. apie 9.55 val. Tauragės rajone, Leoniškės kaimo ribose, policijos pareigūnai patikrinimui sustabdė 1988 m., gimusio vyro vairuojamą automobilį „Audi A4“.
Tikrinant pateiktus dokumentus pareigūnai pastebėjo, kad automobilio salono gale uždengtas neaiškus krovinys. Po juo rastos 3 dėžės kontrabandinių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Dar 4 dėžės tokių pačių cigarečių buvo sukrautos ir automobilio bagažinėje. Patikrinimo metu transporto priemonėje iš viso buvo rasta ir paimta 4 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“, nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis, kurių vertė viršija 22 tūkst. eurų.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 199–2 str. 2 d. – dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Policija primena, kad kontrabandos ir neteisėtos akcizinių prekių apyvartos prevencija yra vienas iš policijos prioritetinių veiklos krypčių. Pareigūnai ragina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie pastebėtus galimus pažeidimus policijai telefonu 112.
