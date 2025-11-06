V. Kondratovičius: šiemet sulaikyta daugiau nei 100 asmenų, atvykusių atsiimti oru gabentos kontrabandos

„Virš 100 asmenų šiais metais sulaikyta, kurie buvo pagauti prie tų balionų siuntų“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
Pasak jo, vien praėjusią savaitę sulaikyti keturi asmenys, kurie gabeno kontrabandines cigaretes.
„Iš sulaikytų cigarečių šiais metais milijonas ir šimtas (cigarečių – ELTA) pakelių buvo atgabenta oru. Kiekis tikrai yra nemažas“, – statistiką liepė V. Kondratovičius.
Jis tvirtino teigiamai vertinantis prokuratūros požiūrio į cigarečių kontrabandos atvejus pokytį.
„Kas yra svarbu, kad prokuratūra pradėjo kitaip vertinti veiklą, tai yra vertinti kaip organizuoti nusikaltimą, pradėjo šią veiklą“, – komentavo ministras.
ELTA primena, kad spalio mėnesio kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologinius balionus iš Baltarusijos.
Atsižvelgiant į susidariusią sprendimą, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų pašto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
