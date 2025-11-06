Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. lapkričio 6 d. 09:03
Vilniuje iš įmonės seifo dingo 5 200 eurų
2025 m. lapkričio 6 d. 09:03
Lrytas.lt
Trečiadienį Vilniaus policijos pareigūnai gavo pranešimą apie pinigų vagystę iš seifo.
Policijai buvo pranešta, kad 6 val. 58 min. Vilniuje, Ukmergės gatvėje, iš įmonės seifo buvo pavogta 5 200 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
seifas
Vagystė
Vilnius
