Kontrabandininkai spruko bėgte, palikę nelegalių cigarečių prikimštą automobilį

Antradienio pavakarę, tikrindami informaciją dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrabandos oro balionais, VSAT Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kelyje Vilnius–Varėna–Gardinas ties Spenglos kaimu (Varėnos r.) stabdė du vienas paskui kitą važiuojančius automobilius, abu su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. „Audi A6“ sustojo, o „Škoda Oktavia“, padidinusi greitį, nurūko keliu.
Jos persekiojimas ilgai netruko. Išsukus iš kelio, suartame lauke škodai buvo pramuštas karteris. Išbėgus alyvai, automobilis sustojo, o iš jo iššokę du vyrai pasileido greta esančio miško link. Jų paieškai buvo pasitelktas pasieniečių kinologas su tarnybiniu šunimi, tačiau bėglių rasti nepavyko.
Automobilio „Škoda Oktavia“ bagažinėje buvo rasta 12 kartono dėžių, pažymėtų Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais, kuriose buvo po 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis – 6 000 pakelių iš viso. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 28 680 eurų.
Sustabdytu automobiliu „Audi A6“ važiavo du jauni, 29-erių ir 30-ies, Šalčininkų rajono gyventojai. Automobilio salone pasieniečiai aptiko penkis GPS siųstuvus. Šalčininkiečiai buvo sulaikyti dėl veikimo organizuotoje grupėje gabenant kontrabandą.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kontrabandos VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriams vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Abu baltarusiškų cigarečių krovinį lydėję šalčininkiečiai atsidūrė areštinėje. Ketvirtadienį po apklausos teismas tenkino prokuroro prašymą ir dviem Šalčininkų rajono gyventojams, gabenusiems, įtariama, neteisėtai balionais atskraidintas kontrabandines cigaretes, skyrė suėmimą vienam mėnesiui.
Sulaikyti automobiliai ir cigaretės laikomi viename VSAT padalinių.
Pasieniečiai ieško dviejų nustatytų nelegalias cigaretes gabenusių vyrų. Tyrimas tęsiamas, neatmetama, kad sulaikymų gali būti ir daugiau.
