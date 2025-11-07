Konferencija
Panevėžietis išgirdo nuosprendį dėl seksualinio nepilnamečių išnaudojimo, asmens terorizavimo ir kitų nusikaltimų

2025 m. lapkričio 7 d. 11:33
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Teismas 29 metų panevėžietį V. B. pripažino kaltu dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš jaunesnius nei 16 metų asmenis, nepilnamečių lenkimo vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, žmogaus terorizavimo, turto sunaikinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Vyras pripažintas recidyvistu ir siunčiamas atlikti bausmę į įkalinimo įstaigą.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Juozainis.
Anksčiau jau teistas panevėžietis buvo teisiamas dėl 2023 metų pabaigoje ir 2024 metais įvykdytų nusikalstamų veikų.
Teismas vyrą pripažino kaltu lytiškai santykiavus su dviem 16 metų nesulaukusiomis paauglėmis, nesant išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti požymių. Jis taip pat pripažintas kaltu dėl kelių nepilnamečių lenkimo vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas.
Panevėžietis nuteistas ir dėl asmens terorizavimo. Tyrimo duomenimis, jis grasino vienam vyrui susidorojimu, suniokojo jo automobilį, o po kiek laiko – padegė.
2024 metų rudenį kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką, kai Panevėžyje grasino praeiviams peiliu ir pneumatiniu pistoletu „Makarov“, šaudė iš šio ginklo, nors pavakarę miegamajame miesto rajone buvo praeivių, žaidžiančių vaikų.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Panevėžio apygardos teismas lapkričio 6 dieną paskelbtu nuosprendžiu V. B. subendrinus skyrė 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat pripažintas recidyvistu. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiųjų civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
