Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus rajone ilgapirščiai „išrengė“ BMW ir „Mercedes“ – žala siekia 30 000 eurų

2025 m. lapkričio 7 d. 09:18
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Vilniaus rajone į aptvertą teritoriją įsibrovę vagys padarė didelių nuostolių čia laikytų dviejų prabangių automobilių savininkams.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija gavo pranešimą, kad tą pačią dieną nuo 1 val. iki 11 val. Vilniaus rajone, Daržininkų kaime, buvo nuimtos ir pavogtos automobilio BMW durelės, priekinis bamperis, priekiniai žibintai, ratai, sėdynės, stabdžių sistema su suportais, „M“ apdailos vairas, kitos dalys bei automobilio „Mercedes Benz“ kėbulo dalys.
Vagių padaryta žala siekia apie 30 000 eurų.
Į teritoriją, kur buvo laikomi šie automobiliai vagys įsibrovė sugadinę segmentinės tvoros vartus.
Jie taip pat nuėmė teritorijos stebėjimui įrengtą vaizdo kamerą.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas
Dėl nuniokoto automobilio ketvirtadienį į policiją kreipėsi ir Vilniaus miesto gyventojas.
Jo automobiliui, kuris buvo paliktas S.Stanevičiaus gatvėje, nakties metu buvo prapjautas galinis bamperis ir pavogti aklosios zonos davikliai.
Ilgapirščių padaryta žala siekia 1 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo.
Vilniaus rajonasVagystėPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.