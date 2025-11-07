Vilniaus rajone ilgapirščiai „išrengė“ BMW ir „Mercedes“ – žala siekia 30 000 eurų

Policija gavo pranešimą, kad tą pačią dieną nuo 1 val. iki 11 val. Vilniaus rajone, Daržininkų kaime, buvo nuimtos ir pavogtos automobilio BMW durelės, priekinis bamperis, priekiniai žibintai, ratai, sėdynės, stabdžių sistema su suportais, „M“ apdailos vairas, kitos dalys bei automobilio „Mercedes Benz“ kėbulo dalys.
Vagių padaryta žala siekia apie 30 000 eurų.
Į teritoriją, kur buvo laikomi šie automobiliai vagys įsibrovė sugadinę segmentinės tvoros vartus.
Jie taip pat nuėmė teritorijos stebėjimui įrengtą vaizdo kamerą.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas
Dėl nuniokoto automobilio ketvirtadienį į policiją kreipėsi ir Vilniaus miesto gyventojas.
Jo automobiliui, kuris buvo paliktas S.Stanevičiaus gatvėje, nakties metu buvo prapjautas galinis bamperis ir pavogti aklosios zonos davikliai.
Ilgapirščių padaryta žala siekia 1 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo.
