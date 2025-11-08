Žaidimu susigundęs Vilniaus gyventojas sukčiams atidavė beveik 26 tūkst. eurų

Lapkričio 7 d. 23 val. 40 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1954 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną apie 18 val. Vilniuje, jai būnant namuose ir aktyvavus į mobiliojo ryšio telefoną gautą nuorodą dėl dalyvavimo žaidime, iš jos banko sąskaitos nepažįstami asmenys pasisavino 25 856 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Lapkričio 7 d. nuo sukčių nuklentėjo dar mažiausiai trys Vilniaus apskrities gyventojai.
Pareigūnai gavo moters (gim. 1948 m.) pranešimq, kad lapkričio 6 d. apie 16 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule pasisavino 8 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Apie 11 val. Vilniuje, moteriai (gim. 1971 m.) paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 550 eurų.
Apie 11 val. Vilniuje, Paberžės g., nepažįstama moteris iš moters (gim. 1938 m.) apgaule (neva jos dukra pateko į eismo įvykį ir jos operacijai reikalingi pinigai) išviliojo 6 000 eurų.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d
