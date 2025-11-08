Orai
2025 m. lapkričio 8 d. 18:50
Žiaurumu net tyrėjus pašiurpinusio Raseinių r. žudiko teisme – viską apvertęs teisėjų sprendimas
2025 m. lapkričio 8 d. 18:50
Auką Raseinių rajone sumušęs, mirtinai sušalti ją lauke palikęs ir namą padegęs 27 metų narkomanas Adas U. atsidūrė psichiatrijos ligoninėje kaip nepakaltinamas, tačiau prokurorų tai neįtikino.
Raseinių rajonas
Žmogžudystė
Šiaulių apygardos teismas
