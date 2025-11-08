Lietuvos dienaKriminalai

Žiaurumu net tyrėjus pašiurpinusio Raseinių r. žudiko teisme – viską apvertęs teisėjų sprendimas

2025 m. lapkričio 8 d. 18:50
Lrytas Premium nariams
Auką Raseinių rajone sumušęs, mirtinai sušalti ją lauke palikęs ir namą padegęs 27 metų narkomanas Adas U. atsidūrė psichiatrijos ligoninėje kaip nepakaltinamas, tačiau prokurorų tai neįtikino.
Raseinių rajonasŽmogžudystė
