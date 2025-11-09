Lietuvos dienaKriminalai

Gali būti rekordas – Kaune eismo įvykį sukėlusiai moteriai nustatytas net 4 promilių girtumas

2025 m. lapkričio 9 d. 10:39
Kauno policijos pareigūnams įkliuvo net trys sunkiai apgirtę vairuotojai, tarp jų girtumu išsiskyrė moteris. 
Lapkričio 8 d.. apie 10.40 val. Kaune, Veiverių g., automobilis „Audi“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1989 m.), apgadino automobilį „Ford“, kurį vairavo vyras (gim. 1960 m.). Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,00 prom.
Apie 13.10 val. Kauno r., Mastaičių k., automobilis „Audi“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1983 m.), nuvažiavo nuo kelio ir kliudė kelio ženklą. Vairuotojui taip pat nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,99 prom.
Naktį į sekmadienį, apie 2 val. Kaune, P. Lukšio g., automobilį „Ford Kuga“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1976 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,66 prom.
