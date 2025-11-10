Iš klaidų nepasimoko: su baltarusiškomis cigaretėmis įkliuvo vėl

Sekmadienį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Macevičių kaimu (Lazdijų r.), pamiškėje, pastebėjo jauną vyrą. Į šonus nesidairydamas, pasieniečių nematydamas, šešiais žalios spalvos ryšuliais apsikrovęs traukė į Lietuvos gilumą. VSAT pareigūnai jį sulaikė.
Išaiškėjo, jog tai – pasieniečiams neblogai žinomas 23-ejų Lazdijų rajono gyventojas, gretimoje užkardoje įkliuvęs birželį. Ankstesnio sulaikymo metu Druskininkų užkardos pasieniečiai nutvėrė jį, nešusį daugiau kaip 800 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Šįkart lazdijietis gabeno 1 440 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 7 500 eurų.
Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože atsidūrė be VSAT išduoto leidimo.
Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką lazdijiečiui pradėta administracinė teisena. Kadangi tokį nusižengimą jis padarė ne pirmą kartą, jo laukia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – 90–170 eurų bauda.
Įteikę šaukimą po poros savaičių atvykti į Kapčiamiesčio užkardą, kai ten bus nagrinėjama jo administracinė byla, pasieniečiai vyrą paleido.
Šiame VSAT padalinyje saugomos ir neteisėtai gabentos baltarusiškos cigaretės.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių