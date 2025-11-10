Lietuvos dienaKriminalai

Iš klaidų nepasimoko: su baltarusiškomis cigaretėmis įkliuvo vėl

2025 m. lapkričio 10 d. 18:24
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
VSAT pareigūnai pasienio ruože sučiupo pasieniečiams jau žinomą Lazdijų rajono gyventoją, gabenusį beveik pusantro tūkstančio pakelių baltarusiškų rūkalų.
Daugiau nuotraukų (4)
Sekmadienį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Macevičių kaimu (Lazdijų r.), pamiškėje, pastebėjo jauną vyrą. Į šonus nesidairydamas, pasieniečių nematydamas, šešiais žalios spalvos ryšuliais apsikrovęs traukė į Lietuvos gilumą. VSAT pareigūnai jį sulaikė.
Išaiškėjo, jog tai – pasieniečiams neblogai žinomas 23-ejų Lazdijų rajono gyventojas, gretimoje užkardoje įkliuvęs birželį. Ankstesnio sulaikymo metu Druskininkų užkardos pasieniečiai nutvėrė jį, nešusį daugiau kaip 800 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Šįkart lazdijietis gabeno 1 440 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 7 500 eurų.
Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože atsidūrė be VSAT išduoto leidimo.
Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką lazdijiečiui pradėta administracinė teisena. Kadangi tokį nusižengimą jis padarė ne pirmą kartą, jo laukia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – 90–170 eurų bauda.
Įteikę šaukimą po poros savaičių atvykti į Kapčiamiesčio užkardą, kai ten bus nagrinėjama jo administracinė byla, pasieniečiai vyrą paleido.
Šiame VSAT padalinyje saugomos ir neteisėtai gabentos baltarusiškos cigaretės.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.