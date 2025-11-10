Lietuvos dienaKriminalai

Iš Norvegijos parskridusį girtą vilnietį pasieniečiai iš lėktuvo išlaipino jėga

2025 m. lapkričio 10 d. 18:21
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Vilniaus oro uoste pasieniečiams teko tramdyti iš Norvegijos parskridusį gerokai įkaušusį vyrą. Matyt, neatsispyręs duty free pagundoms ir pervertinęs savo galimybes, jis drumstė kitų keleivių ir orlaivio įgulos rimtį. Užuot po kelionės grįžęs namo, šis keleivis konvojaus automobiliu buvo išvežtas į policijos komisariatą.
Šeštadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl neblaivaus keleivio.
Lėktuve jis elgėsi agresyviai ir nederamai – rūkė, triukšmavo, bjauriai plūdosi. Nuo šio keleivio sklindantis stiprus alkoholio tvaikas paaiškino, kas paskatino tokį jo elgesį. Susisiekęs su sostinės policijos pareigūnais, orlaivio vadas paprašė jų pagalbos.
Laukiant, kol jie atvyks, į nusileidusį lėktuvą įlipo VSAT pareigūnai. Bet ir tuomet girtas keleivis nenurimo – priešingai, jis ėmė koneveikti pasieniečius, grasino su jais susidoroti, kategoriškai atsisakė išlipti iš orlaivio.
VSAT pareigūnai buvo priversti uždėti jam antrankius ir jėga išlaipinti iš lėktuvo. Po kelių minučių, prie orlaivio privažiavus konvojaus automobiliui, agresyvusis keleivis, 44-erių vilnietis, buvo perduotas policijos pareigūnams, kurie toliau ir aiškinsis šio įvykio aplinkybes.
