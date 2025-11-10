Orai
2025 m. lapkričio 10 d. 08:41
Kaune vagių grobiu tapo automobilis „Jeep Grande Cherokee“
2025 m. lapkričio 10 d. 08:41
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo pranešimą apie Kaune pavogtą automobilį „Jeep Grande Cherokee“.
Jo savininkas Sukilėlių prospekto namo kieme pasigedo 3 val. 21 min.
Dėl 2015 m. pagaminto „Jeep Grande Cherokee“ vagystės padaryta žala siekia 18 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
jeep
Vagystė
Kaunas
Rodyti daugiau žymių