Kaune vagių grobiu tapo automobilis „Jeep Grande Cherokee“

2025 m. lapkričio 10 d. 08:41
Sekmadienį policija gavo pranešimą apie Kaune pavogtą automobilį „Jeep Grande Cherokee“.
Jo savininkas Sukilėlių prospekto namo kieme pasigedo 3 val. 21 min.
Dėl 2015 m. pagaminto „Jeep Grande Cherokee“ vagystės padaryta žala siekia 18 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
