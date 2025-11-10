Dar viena byla, kurioje G. Filipavičius yra kaltinamas seksualine prievarta prieš dvi moteris ir jų atžvilgiu įvykdytu neteisėtu laisvės atėmimu, pirmadienį buvo perduota į teismą. Šie inkriminuojami nusikaltimai tai pat buvo įvykdyti jo garažuose. Monstru virtęs vyras savo aukas galimai apsvaigindavo – per kratą viename garažų buvo rastos kelios dešimtys psichotropinių tablečių.
Taip pat paaiškėjo, kaip G. Filipavičius iki nuosprendžio paskelbimo mergaitės pagrobimo byloje buvo saugomas Kauno įkalinimo įstaigoje, kad nenukentėtų nuo kalinių – ne paslaptis, kad įkliuvusieji dėl nusikaltimų prieš vaikus kalėjimuose nėra itin mėgstami. Netgi kameros draugu buvo parinktas vyriškis, kuriam taip pat inkriminuojami nusikaltimai vaiko atžvilgiu.
A.Pocius pirmadienį patvirtino portalui Lrytas, jog skundą vaiko pagrobimo byloje jau yra parašęs – praėjusią savaitę advokatas jį nusiuntė G. Filipavičiui, kuris spalio 24-ąją priėmus nuosprendį vaiko pagrobimo byloje, iš Kauno kalėjimo buvo perkeltas į Šiaulių kalėjimą.
Pagrobėjui pasirašius, skundas iš Šiaulių bus nusiųstas į Lietuvos apeliacinį teismą. Skunde prašoma garaže vaiką laikiusiam pagrobėjui skirti perpus trumpesnę bausmę, 10 metų įkalinimą: esą Kauno apygardos teismo paskirtas laikas už grotų yra per ilgas. Motyvai – G. Filipavičiui, teisiamam pirmą kartą, neva buvo galima pritaikyti lengvinančias aplinkybes ir pan.
Tačiau tiek pirmosios tiek teisėsaugos, tiek ir pirmosios teismo instancijos nuomone, išpuolis prieš mergaitę buvo toks siaubingas, sukėlęs tokį didžiulį pavojų vaikui, tiek daug skausmo jam ir jo artimiesiems, kad paskirta bausmė yra visiškai pagrįsta: atpildas pagrobėją pasiekė toks, kokio jis ir nusipelnė. Nors baudžiamasis teismo procesas jam ir pirmas, nusikaltimų sunkumas, pavojingumas, bylos visuma liudija, kad G. Filipavičiui pelnytai skirta griežta bausmė.
Prasiveržė pagrobėjo nerimas
Portalui Lrytas pavyko sužinoti ir daugiau naujų detalių, susijusių su G. Filipavičiumi.
Tarsi matydamas virš jo galvos besikaupiančius tamsius debesis, kaunietis dar prieš nuosprendžio skelbimą jautėsi kaip nesavas – pavyzdžiui, prokurorui Mindaugui Sabaičiui sakant baigiamąją kalbą, pagrobėjas teisiamiesiems skirtoje įstiklintoje patalpoje visą laiką vaikščiojo iš vieno kampo į kitą.
Prokurorui pasiūlius 20 metų laisvės atėmimą, G. Filipavičius atrodė lyg suakmenėjęs.
Procesu metu jis ne sykį teiravosi savo gynėjo, kas jam gresia.
Po verdikto priėmimo advokatas A. Pocius su G. Filipavičiumi bendravo kelis kartus, vieną sykį buvo susitikęs.
Liūdnai pagarsėjęs kalinys susitikimų metu vis kalbėjo, kas verdiktas yra pernelyg griežtas ir jį reikėtų skųsti.
G. Filipavičius atrodė prislėgtas, kalbėjo trumpai.
Atidžiai saugojo nuo kitų kalinių
Paaiškėjo ir kokiomis sąlygomis G. Filipavičius buvo laikomas Kauno kalėjime suėmimo laikotarpiu iki nuosprendžio paskelbimo.
Portalo Lrytas šaltiniai papasakojo, kaip šios įstaigos administracija rūpinosi jo saugumu.
Ne paslaptis, kad kiti įkalintieji ne itin mėgsta tų, kurie yra įkliuvę už nusikaltimus prieš vaikus.
G. Filipavičius dvivietėje kameroje gyveno su kitu kaliniu, kuriam taip yra iškelta bylą dėl nusikaltimų, įvykdytų vaiko atžvilgiu.
Portalo žiniomis, pagrobėjui išeidavus pasivaikščioti Kauno kalėjimo teritorijoje arba einant koridoriais į apklausas, jį lydėdavo prižiūrėtojai, kad jis nenukentėtų nuo kitų kalinių, su jais susidūręs.
Tas pats būdavo ir grįžtant iš apklausų.
Daugelis kitų suimtųjų iš apklausų patalpų būdavo išleidžiami vieni ir pasiekdavo savo kameras be palydos, tačiau G. Filipavičiui ir į jį panašiems skiriama apsauga.
Panašiai veikiausiai bus elgiamasi ir Šiaulių kalėjime, kitose įkalinimo įstaigose. Šiauliuose G. Filipavičius yra tik laikinai – nuolatiniam bausmės atlikimui jis greitu laiku turėtų būti pervežtas į Pravieniškių arba Alytaus kalėjimus.
Vaiką pagrobė prie sustojimo
Vaiko pagrobimo byla ir vėliau pradėtas atskiras tyrimas dėl G. Filipavičiui inkriminuojamų seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris sukėlė didelį rezonansą. Uždaro būdo, savo šeimos ir vaikų neturinčio viengungio pavardė beregint nuskambėjo per visą Lietuvą.
2024 metų sausio 7-osios vakarą, apie 17 valandą mergaitę iš viešojo transporto stotelės Kaune, Chemijos gatvėje į savo automobilį įtempęs kaunietis nuvežė ją į nuosavą dvigubą garažą Technikos gatvėje, esantį garažų komplekse, už nepilno kilometro nuo nusikaltimo vietos.
Daugiau nei dvi paras įkalinta mergaitė ir jos šeimos nariai patyrė košmarą, o visuomenė neramiai sekė įvykius: į paieškas įsitraukė daugybė savanorių, pareigūnai lenktyniavo su laiku, skubiai rinkdami ir analizuodami duomenis, kurie atvedė juos prie pagrobėjo garažo nuošalioje vietoje. Ten sausio 9-ąją, prieš pat vidurnaktį ir buvo surengtas „Aro“ šturmas – pareigūnai aptiko pagrobėją kartu su mergaite.
Kauniečiui skirta subendrinta 20 metų kalėjimo bausmė, įskaičiuojant ir kitus nusikaltimus. Pagrobimas – tik vienas iš 13 nusikalstamų epizodų šioje byloje: G. Filipavičiui dar buvo inkriminuojamas mažametės apiplėšimas, sveikatos sutrikdymas, nelegalus šaunamojo ir nešaunamojo ginklų laikymas, kitos nusikalstamos veikos.
Garažas paverstas butu
Vaikas buvo prievarta laikomas dvigubo garažo duobėje, kurioje G. Filipavičius buvo įsirengęs gyvenimui pritaikytas patalpas su baldais, virtuve, elektra, televizija, garso izoliacija.
Kol vyko paieškos, jis, būdamas kartu su mergaite, per televiziją įdėmiai stebėjo karštas naujienas iš vaiko paieškų, į kurias buvo aktyviai įsitraukusi visuomenė.
„Konspiracinis“ būstas, apie kurį greičiausiai niekas nežinojo, pribloškė jį aptikusius pareigūnus.
Nuosprendžio G. Filipavičius laukė, būdamas suimtas Kauno kalėjime.
Pasak kaltinimą byloje dėl mergaitės pagrobimo teisme palaikiusio prokuroro M. Sabaičio, ikiteisminis tyrimas buvo labai sudėtingas. Pareigūnų žiniomis, G. Filipavičius tam kruopščiai rengėsi iš anksto, laikydamasis konspiracinių priemonių.
Prabilo dar dvi aukos
Tai ne vienintelė G. Filipavičiaus byla – jis yra įtariamas seksualiniais usikaltimais prieš dvi moteris, įvykdytais kitame garažų komplekse Kauno Eigulių rajone, Speigo gatvėje, kur šis uždaro būdo vyriškis turėjo maždaug 7 garažus ir juose taip pat buvo įsirengęs būstus.
Portalo Lrytas žiniomis, G. Filipavičiui yra pareikšti įtarimai išprievartavimu, neteisėtu laisvės atėmimu, sveikatos sutrikdymu ir kvaišalų laikymu – per kratą viename jo garažų buvo rastos kelios dešimtys tablečių su psichotropinėmis medžiagomis.
Kauno apygardos prokuratūra pirmadienį pranešė, jog baigus šį tyrimą, byla perduodama į teismą.
G. Filipavičiui inkriminuojami nusikaltimai buvo įvykdyti dar prieš mergaitės pagrobimą.
Jeigu jis bus pripažintas kaltu ir antroje byloje, laikas belangėje jam gali pailgėti iki 7 metų.
Lrytas žiniomis, savo kaltę kaunietis pripažino abejose bylose – ir dėl vaiko pagrobimo, ir dėl įtariamos prievartos prieš moteris.
Pareigūnai buvo priblokšti
Keisto ir uždaro būdo G. Filipavičius užsiėmė automobilių remonto verslu.
Įvairiose miesto vietose jis turėjo apie 10 garažų, kurių dalis buvo pritaikyta gyventi, pasirūpinus baldais, garso izoliacija, vandentiekiu, šildymo sistema, televizija.
Pareigūnus šokiravo vaizdai, kuriuos jie garažuose išvydo kratų metu, tirdami mergaitės pagrobimko bylą.
Aptikus naują svarbią informaciją, prisikasta prie galimų seksualinių nusikaltimų prieš dvi moteris pėdsakų.
Prokuratūros duomenimis, jos buvo įviliotos į spąstus garažuose Speigo gatvėje: iš pradžių prievartą patyrė viena suaugusi auka, o šiek tiek vėliau nukentėjo ir antroji.
vaiko pagrobimasKaunasGediminas Filipavičius
