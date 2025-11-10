Lietuvos dienaKriminalai

Prie suklastoto banko e.portalo jungęsis vyras prarado 12 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 10 d. 08:12
Vilniaus rajono gyventojas, bandydamas prisijungti prie suklastoto banko e.portalo, prarado 12 tūkst. eurų.
Nukentėjusysis į policiją kreipėsi sekmadienio vakarą, 18.47 val., pranešė Policijos departamentas.
Vyras (gim. 1982 m.) pasakojo, kad vėlų penktadienio vakarą, apie 23 val., Vilniaus rajone, bandydamas prisijungti prie suklastoto banko e.portalo, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis. 
Tokiu būdu iš jo sąskaitos neteisėtu būdu pasisavinta 12 tūkst. eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Finansų įstaigos sako, kad internete vis daugiau netikrų svetainių, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų.
Sukčiai gali sukurti svetainę, kuri atrodo identiška bankui ar parduotuvei. Prieš jungiantis prie banko reiktų patikrinti, ar svetainė yra patikima – adresas internete turi prasidėti „https“.
 
