Šiauliuose ir Švenčionyse konfliktai baigėsi peilio dūriai

Apie 19 val. Šiauliuose, Vytauto g., namuose, konflikto metu, neblaivi (2 prom.) moteris (gim. 1991 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,79 prom.) vyrą (gim. 1985 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Apie 23 val. 26 min. Švenčionyse, Taikos g., kambaryje, konflikto metu, vyras (gim. 1982 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1976 m.), kuris paguldytas į ligoninę.
Įtariamasis ieškomas. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo.