Po paciento mirties Alytaus ligoninėje – ikiteisminis tyrimas dėl netinkamo medikų tarnybos pareigų atlikimo

Pirmadienį į policiją kreipėsi moteris (gim. 1968 m.), kuri pareiškė, kad šios ligoninės medikai yra kalti dėl jai artimo žmogaus mirties.
Šį pareiškimą gavę pareigūnai nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 229 str. (Tarnybos pareigų neatlikimas).
Šiame straipsnyje numatyta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelę žalą, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.