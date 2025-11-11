Už kvaišalų platinimą klaipėdiečiui teks atsakyti teisme

Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (KPONTV) pareigūnai.
KPONTV pareigūnams tiriant narkotinių (psichotropinių) medžiagų platinimo nepilnamečiams atvejus, nustatytas ir baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 40 m. vyras, kuris įtariamas kvaišalų platinimu bei neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Šis tyrimas buvo pradėtas, gavus pranešimą apie narkotikų galimai pavartojusią 18 m. klaipėdietę.
Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad mergina galimai pavartojo narkotinės medžiagos – karfentanilio, kurią ji kartu su 27 m. pažįstamu klaipėdiečiu įtariama įgijo iš jau minėto 40 m. Klaipėdos miesto gyventojo.
Pažymėtina, kad net ir nedideli kiekiai šių, itin stiprių, kvaišalų yra pavojingi juos vartojančių asmenų sveikatai ar gyvybei, nes galimi perdozavimai bei stiprūs organizmo apnuodijimai.
Atlikę kratas 40 m. vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado narkotinių medžiagų – metadono ir karfentanilio mišinio, kelias dešimtis tablečių su narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis bei elektronines svarstykles.
Šis niekur nedirbantis vyras teisėsaugai gerai žinomas – anksčiau ne kartą teistas už vagystes, plėšimus, sukčiavimą, viešosios tvarkos pažeidimą, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
40 metų įtariamasis šiuo metu jau atlieka laisvės atėmimo bausmę už kitos nusikalstamos veikos padarymą.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.