Vilniuje apiplėštas vyras, Marijampolėje bandyta apiplėšti moterį

Policija gavo pranešimą, kad apie 17 val. Marijampolėje, Uosupio gatvėje, į moters (gim. 1991 m.) butą, atidarius duris, užėjo nepažįstamas vyriškis, kuris grasindamas reikalavo atiduoti pinigus, tačiau buto šeimininkei prie savęs neturėjus pinigų, pastarasis iš įvykio vietos pasišalino.
Kiek vėliau buvo gautas pranešimas, kad apie 18 val. 20 min. Vilniuje, Lvivo gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, vyras, reikalaudamas pinigų, sumušė vyrą (gim. 1966 m.) bei pagrobė banko mokėjimo kortelę, laikrodį, žiebtuvėlį ir 3 eurus. Nuostolis tikslinamas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl plėšimo.
VilniusMarijampolėplėšimas
