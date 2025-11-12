Lietuvos dienaKriminalai

Alkanas nusikaltėlis iš kurjerio atėmė pristatomą maistą – nuostolis nėra didelis, bet bausmė laukia griežta

2025 m. lapkričio 12 d. 08:38
Lrytas.lt
Klaipėdos policija ieško nusikaltėlio, kuris iš kurjerio atėmė pristatomą maistą. Nors materialinis nuostolis nėra didelis, tačiau bausmė plėšikui, jei tik bus sugautas gresia labai griežta – policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo. Už tai numatoma iki 6 metų kalėjimo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 11 d. apie 23 val. 20 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., daugiabučio namo laiptinėje, vyriškis, grasindamas kitam vyrui (gim. 1991 m.), pagrobė pristatomą maistą.
Nusikaltėlis, pridaręs 23 eurų nuostolį, paspruko su maistu ir yra ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
