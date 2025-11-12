Alkanas nusikaltėlis iš kurjerio atėmė pristatomą maistą – nuostolis nėra didelis, bet bausmė laukia griežta

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 11 d. apie 23 val. 20 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., daugiabučio namo laiptinėje, vyriškis, grasindamas kitam vyrui (gim. 1991 m.), pagrobė pristatomą maistą.
Nusikaltėlis, pridaręs 23 eurų nuostolį, paspruko su maistu ir yra ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.