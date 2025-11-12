Latvijoje gyvenantis ukrainietis pateikė ne tik savo, bet ir du svetimus vairuotojo pažymėjimus

Sekmadienį prie pat sienos su Latvija, magistraliniame kelyje Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.), VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, vykdydami tarnybą kartu su kolegomis iš Viešojo saugumo tarnybos, sustabdė patikrinti automobilį „Toyota Prius“.
Iš kaimyninės šalies į Lietuvą važiuojantį automobilį su norvegiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 39-erių Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Latvijoje. Jis pasieniečiams iš pradžių pateikė ne savo vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą, po trumpos pauzės, sutrikęs, – kitą, jam priklausantį.
Abu pažymėjimus tikrinusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimas, kad vienas jų – netikras (visiška klastotė), nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Tuomet pasieniečiai vairuotojo paprašė parodyti ir kitas jo piniginėje esančias korteles. Tarp jų buvo rastas dar vienas kitam asmeniui priklausantis vairuotojo pažymėjimas, kuris taip pat, įtariama, – netikras.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Pasieniečių sulaikytas vairuotojas atsidūrė areštinėje. Antradienį po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.
klastotėsvairuotojo pažymėjimasukrainiečiai
