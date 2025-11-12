Sprogimai Kazlų Rūdos progimnazijoje: nukentėjo du žmonės, tai sukėlusiam paaugliui – rimti nemalonumai

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 10.50 val. M. Valančiaus gatvėje, progimnazijos dvejuose tualetuose, nepilnametis (gim. 2012 m.) susprogdino dvi petardas.
Vėliau pas nepilnametį dar rastos dvi „F3“ kategorijos petardos.
Įvykio metu apgadintos tualetų patalpos bei nukentėjo moteris (gim. 1992 m.) ir vyras (gim. 1994 m.). Jie į medikus nesikreipė.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Kazlų Rūdasprogimaiprogimnazija
