Sprogimai Kazlų Rūdos progimnazijoje: nukentėjo du žmonės, tai sukėlusiam paaugliui – rimti nemalonumai

2025 m. lapkričio 12 d. 07:36
Kazlų Rūdos progimnazijos tualete paauglys susprogdino dvi petardas, per įvykį nukentėjo du žmonės.
Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 10.50 val. M. Valančiaus gatvėje, progimnazijos dvejuose tualetuose, nepilnametis (gim. 2012 m.) susprogdino dvi petardas.
Vėliau pas nepilnametį dar rastos dvi „F3“ kategorijos petardos.
Įvykio metu apgadintos tualetų patalpos bei nukentėjo moteris (gim. 1992 m.) ir vyras (gim. 1994 m.). Jie į medikus nesikreipė.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
