Garsusis kunigo R. Mikutavičiaus budelis V. Beleckas veržiasi į laisvę: prašoma sušvelninti įkalinimą iki gyvos galvos

Kauno apygardos teismas ketvirtadienį svarstė Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimą dėl griežčiausios bausmės pakeitimo V. Beleckui į terminuotą laisvės atėmimą.
Garsusis kalinys į teismą vežamas nebuvo – posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu.
Pasibaigus posėdžiui teisėjų kolegija, vadovaujama Indrės Averkienės, sprendimą planuoja skelbti lapkričio 18 dieną.
Svarstymai dėl terminuotos bausmės skyrimo liūdnai pagarsėjusiam kauniečiui teismuose vyksta nuo 2019 metų, tačiau atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų sunkumą, kalėjimo vartai V. Beleckui neatsiverdavo.
Pagal įstatymus nuteistųjų iki gyvos galvos prašymai, įkalinimo įstaigų teikimai dėl bausmės pakeitimo į terminuotą 5–10 metų trukmės laisvės atėmimą svarstomi praėjus 20 metų nuo įkalinimo.
Svarstant atitinkamus prašymus, atsižvelgiama į nuteistojo elgesį kalėjime, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos laipsnį, ar jis atlygino žalą nukentėjusiems, kitus faktorius.
Pavyzdžiui, 2022 metais svarstant bausmės sušvelninimo klausimą pranešta, kad V. Beleckas už grotų taisykles buvo pažeidęs 10 kartų, gavęs 5 nuobaudas už alkoholio ir draudžiamų daiktų laikymą, 19 kartų skatintas.
Garsus Kauno kunigas, poetas, kolekcininkas Ričardas Mikutavičius (1935–1998) buvo nužudytas 1998 metų liepos 1 dieną – įvilioję į svetimą butą, Lietuvą savo žiaurumu pašiurpinę nusikaltėliai jį apsvaigino eteriu, įdėjo kūną į automobilio bagažinę, nuvežė prie Nemuno ir nuskandino.
Iš kunigo namų pagrobti meno kūriniai buvo įvertinti beveik 1,5 mln. eurų.
Nuosprendis dėl įkalinimo iki gyvos galvos V. Beleckui buvo paskelbtas 2000 metais.
